Поддержка украинской армии не позволит Путину "прогуливаться по Украине" - Полторак

Министр подчеркнул, что угроза со стороны РФ никуда не исчезла и инфраструктура, которую построила Россия, дает возможность в течение нескольких дней начать агрессию.

Дальнейшее оказание украинской армии мощной поддержки не позволит президенту России Владимиру Путину "прогуливаться по Украине".

Читайте такжеПолторак: прохождения украинских судов через Керченский пролив будет зависеть от готовности ВМС и международной поддержки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Степан Полторак во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Министр отметил, что угроза со стороны РФ никуда не исчезла. "К сожалению, инфраструктура, которую построила Россия, дает возможность в течение буквально нескольких дней начать агрессию", - заявил Полторак.

По его словам, приоритеты на 2019 год касаются прогресса в сфере военного управления, оборонного планирования, оборонных закупок. "Мы настаиваем на том, чтобы государственный оборонный заказ был максимально открыт, закупки проводились прозрачно", - подчеркнул Полторак.

Также он поблагодарил народных депутатов за принятие закона, который предоставляет Министерству обороны возможность осуществлять закупки напрямую без посредников. "Все это даст нам возможность очень быстро, имея финансовый ресурс, построить ту армию, которая бы давала возможность всем нам быть уверенными в том, что завтра, если даже такое решение будет принято Путиным, он заплатит очень высокую цену за такое решение", - отметил Полторак.

"Армия меняется, но реформа армии очень дорогая. И конечно, несмотря на то, что бюджет Вооруженных сил увеличился в разы, потребности очень велики", - добавил он.

Полторак заявил, что разработки ракетных комплексов, разработка противотанковых средств приносят положительные результаты. "Обеспечение новыми противотанковыми средствами Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения дали результат, почти за последние полгода ни один российский танк не вышел на боевую позицию, потому что они понимают, что, если он выйдет - будет уничтожен", - заявил министр обороны.

"И имея финансовый ресурс, имея мощную армию, имея мощную ее поддержку, прогулки Путина по Украине не будет", - подчеркнул Полторак.