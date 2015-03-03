Пшонке начисляют пенсию как жителю оккупированного Донецка - Соболев

Об этом в Facebook сообщил депутат "Самопомощи" Егор Соболев.

"Как утверждает Пенсионный фонд, (Пшонка пенсию) не получает. Но государство Украина насчитывает пенсию пенсионеру Пшонке как жителю оккупированного города Донецк", - написал он.

"Как по мне, это еще один (и очень символический) аргумент о необходимости политики полной экономической блокады оккупированных территорий. О чем недавно заявили общественные организации Донецкой области, разработал стратегию победы Украины на Донбассе. Встретились сегодня с Сергеем Гармашем, договорились подготовить законопроект о такой политике", - сообщил Соболев.

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"А Пшонке надо не пенсию начислять, а осудить и конфисковать его имущество. Включая знаменитые своим стилем дома. Написал обращение нынешнем генпрокурору Виктору Шокину с вопросами, какие результаты в этом деле", - добавил он.