Кличко-младший заявил о готовности заплатить за "профессиональные" анализы Порошенко и Зеленского (видео)

Спортсмена возмутили те методы, которыми воспользовались кандидаты.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Володимира Зеленского не обманывать избирателей непрофессиональными анализами на наркотические вещества и алкоголь.

Об этом он говорит в видеообращении, размещенном в соцсети.

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины. Ваша недавняя сдача анализов была смешной, по-другому назвать это не могу. Я как спортсмен, который преодолел тридцатилетний путь и сдал сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины в течение пары часов нельзя выложить это в социальных сетях и показать, что я - чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить”, - возмущается Кличко.

Он предложил кандидатам свою помощь, если они не могут выделить на профессиональных специалистов средства со своей кампании.

“Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов. Если вы уже потратились на вашу предвыборную кампанию, то я готов покрыть расходы на эти анализы, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента. Не только в моче и крови, но, самое главное, в мыслях. И просьба еще раз: не обманывайте себя и нас, граждан Украины”, - отметил чемпион.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте НСК "Олимпийский".

В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК "Олимпийский" и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб". Порошенко сдал кровь, мочу и волосы на содержание алкоголя и наркотиков в медицинском центре НСК «Олимпийский» четырем медицинским учреждениям столицы.