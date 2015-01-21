Кабмин хочет увеличить численность ВСУ до четверти миллиона человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая сегодняшнее заседание правительства.

“Что касается украинских Вооруженных сил, правительство вносит в парламент закон об увеличении общей численности Вооруженных сил Украины. Мы предлагаем установить численность ВСУ в количестве 250 тысяч человек, это увеличение на 68 тысяч человек”, - сказал глава правительства.

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Яценюк добавил, что это важное решение, которое “обеспечено финансово правительством”.

Он напомнил, что в целом на финансирование национальной безопасности и обороны в текущем году предусмотрено около 90 млрд грн.

"Мы обращаемся к парламенту - буквально в первый день принять соответствующий законопроект и увеличить предельную численность ВСУ до 250 тыс. человек, из которых 204 тыс. - это будут военнослужащие", - сказал премьеры.

Напомним, вчера в Украине официально началась частичная мобилизация. Она пройдет в три волны общей продолжительностью 210 дней на всей территории Украины.