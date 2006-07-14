Завтра - резкое снижение температуры

15 июля по прогнозам синоптиков в западных, северных и центральных областях, 16-17 июля также в восточных областях и в южной части ожидается существенное понижение дневной температуры воздуха до 18-24°, в западных областях до 15-20°, на юге и востоке 16-17 июля 22-27°. Похолодание будет сопровождаться грозовыми дождями, в отдельных районах сильными ливнями, градом, усилением ветра до 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

18-19 июля пройдут кратковременные дожди, грозы; в Крыму, южных, восточных, а 19 июля и в западных областях - местами кратковременные дожди, грозы.

Температура существенно не изменится, только днем в западных областях немного повысится.

В г. Киеве и области 15 июля характер погоды изменится. Температура ночью 16-18°, днем жара спадет в Киеве до 20-22°, по области до 19-24°. Пройдут дожди, грозы, днем местами сильные дожди, град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

16-17 июля сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура снизится до 10-15°, днем 18-23°.

18-19 июля характер погоды существенно не изменится.