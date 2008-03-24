Кличко: выборы выиграю я или Черновецкий – третьего не дано
15:06, 24 марта 2008Политика
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Учитывая данные социсследований?
Лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО намерен в ближайшее время официально зарегистрироваться в кандидаты на должность Киевского городского председателя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП “Пора”, об этом он сообщил сегодня в Киеве в ходе круглого стола: «Каким быть досрочным выборам в Киеве».
Также В.КЛИЧКО заявил, что, «учитывая данные социологических исследований, по которым только я могу противостоять ЧЕРНОВЕЦКОМУ, я буду ждать поддержки своей кандидатуры демократическими силами».
«Выборы выиграю я или ЧЕРНОВЕЦКИЙ – третьего не дано», - заявил В.КЛИЧКО.
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