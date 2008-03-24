Кличко: выборы выиграю я или Черновецкий – третьего не дано

Лидер одноименного блока Виталий КЛИЧКО намерен в ближайшее время официально зарегистрироваться в кандидаты на должность Киевского городского председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП “Пора”, об этом он сообщил сегодня в Киеве в ходе круглого стола: «Каким быть досрочным выборам в Киеве».

Также В.КЛИЧКО заявил, что, «учитывая данные социологических исследований, по которым только я могу противостоять ЧЕРНОВЕЦКОМУ, я буду ждать поддержки своей кандидатуры демократическими силами».

«Выборы выиграю я или ЧЕРНОВЕЦКИЙ – третьего не дано», - заявил В.КЛИЧКО.