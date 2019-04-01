НАТО признает стремление Украины стать членом Альянса, но настаивает на борьбе с коррупцией

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заметил, что НАТО сотрудничает с Украиной, чтобы помочь Киеву «продвинуться вперед» в направлении к трансатлантической интеграции.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО признают стремление Украины стать членом Альянса, однако подчеркивают необходимость продолжения реформ, в том числе усиление борьбы с коррупцией в сфере обороны и безопасности.

Об этом генсек НАТО сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Что касается Украины и ее членства в НАТО, мы признаем амбиции стремлений Украины стать членом НАТО», - сказал он.

Столтенберг заметил, что НАТО сотрудничает с Украиной, чтобы помочь Киеву «продвинуться вперед» в направлении к трансатлантической интеграции.

«Вот почему мы имеем все разные рамочные программы для оказания помощи и поддержки, чтобы помочь Украине сосредоточиться на наиболее важных вещах - на реформах», - подчеркнул генсек, добавив, что благодаря осуществленным реформам Украина должна достичь стандартов НАТО.

«У нас есть трастовые фонды, есть обучение, есть разные виды деятельности, чем мы помогаем Украине», - добавил он.

Также Столтенберг отметил, что страны-члены-НАТО также предоставляют различные виды двусторонней поддержки.

«Мы твердо верим, что это должно быть основным направлением - реформы и продолжение модернизации и усиления обороны и безопасности институтов, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией», - подчеркнул генсек Альянса.