МВД обнародовало видео с места смерти Чечетова

14:33, 28 февраля 2015
Политика
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Обнародовано видео с места смерти экс-регионала Михаила Чечетова, который, по предварительным данным, выбросился из окна 17-го этажа на улице Мишуги.

Опубликовано видео с места смерти Чечетова

Запись выложена на канале ОСО ГУМВД в городе Киеве на youtube.

Ранее в сети появилось фото предсмертной записки Михаила Чечетова.

"Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов", - было написано в записке.

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