МВД обнародовало видео с места смерти Чечетова

Запись выложена на канале ОСО ГУМВД в городе Киеве на youtube.

Ранее в сети появилось фото предсмертной записки Михаила Чечетова.

"Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов", - было написано в записке.