Опубликовано фото предсмертной записки Чечетова
11:24, 28 февраля 2015Общество
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Сегодня в Киеве погиб экс-регионал и бывший нардеп Михаил Чечетов.
Чечетов перед смертю написав записку / УНИАН
Сегодня в Киеве погиб экс-регионал и бывший нардеп Михаил Чечетов.
По предварительной версии, он выпрыгнул из окна своей квартиры с 17-го этажа.
Читайте такжеДело о смерти Чечетова открыли по статье "преднамеренное убийство"В распоряжении корреспондента ТСН оказалось фото этой записки. Там, в частности, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".
ТСН
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