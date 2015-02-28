Опубликовано фото предсмертной записки Чечетова

Сегодня в Киеве погиб экс-регионал и бывший нардеп Михаил Чечетов.

По предварительной версии, он выпрыгнул из окна своей квартиры с 17-го этажа.

Читайте такжеДело о смерти Чечетова открыли по статье "преднамеренное убийство"В распоряжении корреспондента ТСН оказалось фото этой записки. Там, в частности, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".