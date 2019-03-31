Угнетающий период: астролог предсказал Турчинову низвержение с должности

Астролог Влад Росс рассказал, как зацепит коррупционный скандал в оборонке секретаря СНБО.

Сегодня, в день выборов-2019, секретарь СНБО Александр Турчинов 31 марта празднует свой день рождения.

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Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что сулят звезды политику. "Если анализировать гороскоп Турчинова, то можно определенно сказать, что у него начинается очень угнетающий период", - отметил астролог.

По словам Росса, этот сложный период в жизни Турчинова проявится в трех вещах.

"Во-первых, в ближайшее время на него может появиться серьезный компромат, который спровоцирует громкие разбирательства. Во-вторых, его ждут многочисленные следствия и суды. В частности, по поводу дел, связанных с Майданом, в том числе расстрелов на Майдане во время Революции Достоинства. В-третьих, для Турчинова не пройдет бесследно коррупционный скандал, связанный с закупками у России запчастей для военной техники по контрабандным схемам, в котором оказался замешан сын его первого зама. Эта история зацепит Турчинова. Все это будет складываться в крайне негативную картину для него", - объяснил эксперт.

После выборов в Украине Александра Турчинова, вне всякого сомнения ждет низвержение с занимаемой им должности – с поста секретаря СНБО, уверен астролог.

"В его годовом гороскопе Луна соединится с Сатурном, что всегда является признаком падения с высот и снятия с должности. Потому он неизбежно потеряет пост", - сказал он.

"Однако сложность периода для Турчинова, в первую очередь, будет связана со следствиями и судами. Но нужно отметить, что в тюрьму он не сядет. Хотя его имя будут часто вспоминать в контексте расследований, и будет масса проблем в его политической деятельности и работе", - резюмировал Росс.