ГПУ направила в Германию запрос на экстрадицию экс-депутата "Батькивщины"

Как сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, Крючкова хотят видеть в Украине ввиду появления в СМИ информации о выводе средств через его компанию "Энергосеть".

Генеральная прокуратура Украины отправила запрос об экстрадиции экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрия Крючкова. Бизнесмен сейчас находится на территории Германии.

Об этом сообщает ТСН.

"Орган досудебного расследования запросил выдачу, в ближайшее время надеемся на позитивные новости. Но на все свое время, не буду забегать наперед", - заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

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По его словам, Крючкова хотят видеть в Украине ввиду появления в СМИ информации о выводе средств через его компанию "Энергосеть".

Ранее журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы" опубликовали сведения о том, что в 2015 году Крючков через управляемую им компанию "Энергосеть" организовывал вывод средств из государственных облэнерго. Будто это было сделано в интересах бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.