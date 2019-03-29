Кулик заявляет о давлении Банковой на прокуратуру с целью притормозить дела, где фигурируют представители окружения действующего президента

По словам Кулика, Гонтарева, Ложкин и Филатов официально вызваны в ГПУ для вручения им подозрений в "деле Курченко".

Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявил о том, что экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов вызваны на начало следующей недели в Генпрокуратуру для официального вручения им подозрений в "деле Курченко".

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

«Банковая сейчас давит на прокуратуру, чтоб сейчас это все тормознуть. Пока происходит эта неразбериха, оно поставлено на паузу…Я до конца не знаю, что произошло. Информация о том, что были предъявлены подозрения, исчезла из ЕРДР. Убрать ее от туда можно только двумя способами – либо как ошибочно выставлена, либо отменив подозрения. По каким основаниям принято решение, я не знаю, надо спрашивать», - заявил он.

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Кроме того, Кулик отметил, что ГПУ 28 марта вызвала Ложкина, Гонтареву, Филатова, Стеценко (Управляющий директор группы ICU Константин Стеценко – УНИАН) и Злочевского повестками на начало следующей недели в Генпрокуратуру для официального вручения им подозрения в "деле Курченко".

«Дело в том, что мы вчера, 28 марта, одновременно вызвали этих лиц к нам официальными повестками. В любом случае они обязаны будут явиться в понедельник, вторник, среду, все равно им будут вручены эти документы. Они могут сказать, что по почте их не получили – не проблема мы их вручим в Генеральной прокуратуре», - заявил он.

Кулик отметил, что сейчас взял больничный, но в понедельник снова появится на работе для проведения процессуальных действий. «Я взял паузу до понедельника, сейчас немного здоровье восстановлю, и в понедельник они уже должны явиться. Мы вручим под расписку эти подозрения, покажем доказательную базу, поскольку они имеют право знать, на чем базируется подозрения. С этим нужно работать», - добавил прокурор.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

В тот же день Кулик заявил о том, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

"В связи с противоречивой информацией, которую распространяют мои коллеги из ГПУ, считаю важным сделать следующее заявление: я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет, и объём доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде", - говорится в заявлении Кулика, обнародованном Мосейчук.

По данным Кулика, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений.