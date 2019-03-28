Порошенко считает Лещенко, которого привел в Раду, и Абромавичуса, которому дал гражданство, "опасными для страны"

Президент вдруг заявил, что нардепу Лещенко и бывшему главе Минэкономразвития Абромавичусу "нельзя доверять Украину". Последнему он в 2014 году предоставил украинское гражданство.

Во время закрытой встречи 26 марта в своем предвыборном штабе с лояльными блогерами президент Украины Петр Порошенко назвал депутата Сергея Лещенко, которого он же и привел в парламент, и бывшего главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса "аморальными" и "опасными" для страны.

Выдержки из заявлений главы государства во время встречи приводит издание theБабель.

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"Они [команда Зеленского] подбирают этих лещенок (депутат от БПП Сергей Лещенко, - Ред.) и абромавичусов (Айварас Абромавичус, бывший глава Минэкономразвития, заявил, что на него давил Игорь Кононенко, соратник и бизнес-партнер Порошенко, и подал в отставку, - Ред.), которых мы давно выгнали как аморальных людей, которым нельзя доверять Украину. Не потому что они за или против, а потому что опасны для страны", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Айвараса Абромавичуса назначили министром экономического развития и торговли Украины, а президент Украины Петр Порошенко подписал указ о принятии его к украинскому гражданству.

Напомним, иностранцы в течение двух лет с момента принятия гражданства Украины должны предоставить документальное подтверждение своего личного обязательства о прекращении всех иностранных гражданств. Но Айварас Абромавичус, отвечая на множество запросов украинских СМИ, рассказывал, что соответствующие документы будут им предоставлены до истечения двухлетнего срока пребывания в украинском гражданстве. Но, поскольку Абромавичус покинул Кабинет министров Украины раньше этого срока, доказательств отказа от гражданства Литвы Абромавичусом в Украине так и не дождались.

Кроме того, в 2015 году появилась информация о том, что у тогдашнего главы Минэкономразвития Абромавичуса - гражданство Бразилии.