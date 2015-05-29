Коломойский: у Абромавичюса - бразильское гражданство

Об этом он заявил LB.ua, комментируя свою заочную полемику с господином Абромавичюсом. Как известно, в ходе заседания наблюдательного совета "Укрнефти" Коломойский назвал министра обезьяной.

«Почему именно «обезьяна»? В каждой шутке есть доля шутки. Как говорила героиня незабвенного Александра Калягина (советский актер, - ред.), «Бразилия – страна, в которой живет много диких обезьян», - сказал Коломойский, отметив, что – по его информации – у Абромавичюса есть бразильский паспорт.

По словам Коломойского, «в свободное от занятия бизнесом время, я теперь изучаю у кого какие паспорта и гражданство. И я очень в этом продвинулся. Думаю, в ближайшее время украинское общество ждет много интересных новостей».

Как известно, ранее Игорь Коломойский признался, что у него самого три паспорта.

Кроме того, в комментарии LB.ua относительно увольнения своего соратника Игоря Палицы с поста губернатора Одесской области, Коломойский заявил, что у сменившего его Михаила Саакашвили, кроме грузинского и американского, якобы наличествует еще и голландский паспорт. «А теперь еще украинское гражданство принимать придется», - резюмировал Коломойский.