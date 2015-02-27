В пяти городах оккупированного Крыма принимают заявления на загранпаспорта РФ

Информация об этом размещена на сайте Упраления ФМС России в Крыму, сообщает Крым.Реалии.

На территории Крыма оформляются загранпаспорта нового поколения с электронным носителем сроком действия 10 лет.

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