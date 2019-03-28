Удар по Порошенко: ГПУ объявила подозрение Ложкину, Гонтаревой, Пасенюку и замглавы АП Филатову в махинациях с Курченко на миллиарды (фото документов, обновляется)

Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим.

В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

Об этом сообщают Вести со ссылкой на американское издание Forum Daily.

"Судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, Генпрокуратура Украины наконец завершила расследование преступлений беглого олигарха Сергея Курченко. Члену «семьи» Януковича инкриминируют поистине чудовищные хищения: в частности, путем подлога документов и различных финансовых махинаций у «Нафтогаза Украины», «Укрнафты» и «Укргазвыдобування» он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 миллиардов гривень (при курсе около 8 грн/доллар), также у самого «Нафтогаза», по версии следствия, Курченко отобрал 5 миллиардов (!) гривень", - сообщает издание.

"Под каток расследования финансовых махинаций «Семьи» Януковича и друзей действующего президента Порошенко попал и одиозный экс-министр экологии Николай Злочевский. Прокуратура вынесла ему подозрение «по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму 36 млн. долларов США» при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также при осуществления финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited (членами совета директоров которой являются сын экс-вице президента США Джо Байдена Хантер Байден, экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и др.), Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также Rosemont Seneca Bohai LLC в которой Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена, является бенефициаром", - сообщают журналисты американского издания.

"Однако еще больше шокируют финансовые злоупотребления, в которых следователи ГПУ подозревают людей из ближайшего окружения действующего президента Порошенко", - уточняют журналисты.

Как сообщает издание "в рамках расследования преступлений «семьи», ГПУ сегодня объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств Курченко на миллиарды гривень экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заместителю главы Администрации президента Украины Алексею Филатову (он считается негласным куратором судебной вертикали в стране). Фигурантами дела так являются совладельцы инвесткомпании ICUКонстантин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU– инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко)."

"Так, Гонтаревой, вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICUКонстантином Стеценком, вменяется «содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом» – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. гривень путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком", - утвеждает издание Forum Daily.

Журналисты также добавили, что "экс-главе администрации президента Борису Ложкину и заместителю главы администрации президента Алексею Филатову объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний «Украинский Медиа Холдинг», совладельцем которой в момент проведения этих операций был нынешний президент Украины Петр Порошенко".

"Всего на сегодняшний день в рамках расследований преступлений окружения бывшего президента Виктора Януковича объявлено подозрение 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций", - отмечает Forum Daily.

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик в комментарии УНИАН подтвердил появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко.

«Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сообщил Кулик.

Спустя некоторое время генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook также подтвердил эту информацию, а также сообщил детали объявления подозрений высокопоставленным чиновникам страны в рамках дела Курченко.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний). Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства", - добавил Луценко.

Однако позже в ГПУ стало происходить что-то странное. Так, пресс-секретари Луценко внезапно выступили адвокатами Гонтаревой и компании из окружения Порошенко.

Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко, и спикер ГПУ Андрей Лысенкораспространили официальное заявление ГПУ о том, что объявление подозрений Гонтаревой, Ложкину, Стеценко и Филатову было проведено с нарушением законодательства.

Об этом идет речь в идентичных сообщениях Ларисы Сарган и Андрея Лысенко на их страницах в Фейсбук, размещенный с разницей в две минуты.

В заявлении идет речь о том, что Генпрокуратура информирует, что «так называемое сообщение о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, А.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств б) поручение старшего группы прокуроров в) личного вручения» Как отмечается в заявлении, «ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК. Правовую оценку действий прокурора Кулика предоставит ГБР».

Завершается официальное сообщение ГПУ, распространенное пресс-секратарями Луценко, фразой «предвыборная лихорадка явно портит людей».

Уже после заявлений пресс-секратерей Луценко, в распоряжении УНИАН оказались фотокопии подозрений, предъявленных ГПУ людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Филатову и другим. Источник в ГПУ предоставил агентству фото документов, направленных Генеральной прокуратурой Украины подозреваемым.