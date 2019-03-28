В ГПУ происходит что-то странное: пресс-секретари Луценко внезапно выступили адвокатами Гонтаревой и Ко против самих себя

Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко, и спикер ГПУ Андрей Лысенко распространили официальное заявление ГПУ о том, что объявление подозрений Гонтаревой, Ложкину, Стеценко и Филатову было проведено с нарушением законодательства.

Об этом идет речь в идентичных сообщениях Ларисы Сарган и Андрея Лысенко на их страницах в Фейсбук, размещенный с разницей в две минуты.

В заявлении идет речь о том, что Генпрокуратура информирует, что «так называемое сообщение о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, А.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует:

а) наличия достаточных доказательств

б) поручение старшего группы прокуроров

в) личного вручения»

Как отмечается в заявлении, «ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК. Правовую оценку действий прокурора Кулика предоставит ГБР».

Завершается официальное сообщение ГПУ, распространенное пресс-секратарями Луценко фразой «предвыборная лихорадка явно портит людей».

Как сообщал УНИАН, ранее в ГПУ подтвердили объявление подозрений ближайшему окружению Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил появившуюся информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены», - сообщил Кулик.

Читайте такжеУдар по Порошенко: ГПУ объявила подозрение Ложкину, Гонтаревой, Пасенюку и замглавы АП Филатову в махинациях с Курченко на миллиарды (обновляется)Впоследствии информацию о завершении дела Курченко подтвердил и Юрий Луценко, который, при этом, отказался упоминать какие-либо фамилии из окружения Порошенко.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что ГПУ объявила ближайшему окружению Порошенко в махинациях с Курченко на миллиарды гривень.

Как сообщило издание Forum Daily, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении редакции, Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим.

В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

На данный момент дело Курченко насчитывает 3000 томов и велось с 2014 года.