Турция не признает результатов «референдума» о статусе Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины

Также в МИД Турции заверили, что продолжат поддерживать крымских татар.

Министерство иностранных дел Турции в очередной раз заявило, что не признает результаты так называемого «референдума» о статусе оккупированного Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Турецкой Республики.

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«Украинская Автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией в нарушение международного права на основании незаконного референдума, проведенного пять лет назад в этот день (16 марта)», - отмечается в заявлении.

В связи с этим МИД Турции в очередной раз заявляет, что не признает фактическую ситуацию, сложившуюся в результате этого акта, и снова подчеркивает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Положение крымских татар, коренного населения, продолжает оставаться приоритетом для турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать крымских татар, чтобы они жили в мире и безопасности на своей исторической родине, сохраняя свою самобытность», - заверили в МИД.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав 16 марта «референдум» о якобы самоопределении полуострова. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.