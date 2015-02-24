Запад не готов развязать третью мировую из-за Украины – премьер Латвии

Об этом заявила премьер Латвии Лаймдота Страуюма, сообщает ZN.UA со ссылкой на Delfi.lv.

"Никто не готов начать третью мировую войну. Особенно осторожна в этом плане Германия. Поэтому нет ничего более важного, чем вести диалог и прийти к общему мнению", — пояснила Страуюма, при этом, отметив, что условия мирного договора на текущий момент не соблюдаются.

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Также, как сообщила премьер, в ходе визита в Киев она получила доказательства участия военнослужащих России в конфликте в Донбассе, которые не оставили у нее сомнений касательно этого вопроса.