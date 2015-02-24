Запад не готов развязать третью мировую из-за Украины – премьер Латвии
11:32, 24 февраля 2015Политика
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Страны Запада воздерживаются "от слишком резкой реакции" в виде отключения России от международной межбанковской системы SWIFT либо военного вмешательства в конфликт на Донбассе, так как опасаются, что их действия могут поспособствовать дальнейшей эскалации конфликта.
Запад ведет себя крайне осторожно / lenta-ua.net
Об этом заявила премьер Латвии Лаймдота Страуюма, сообщает ZN.UA со ссылкой на Delfi.lv.
"Никто не готов начать третью мировую войну. Особенно осторожна в этом плане Германия. Поэтому нет ничего более важного, чем вести диалог и прийти к общему мнению", — пояснила Страуюма, при этом, отметив, что условия мирного договора на текущий момент не соблюдаются.
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Также, как сообщила премьер, в ходе визита в Киев она получила доказательства участия военнослужащих России в конфликте в Донбассе, которые не оставили у нее сомнений касательно этого вопроса.
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