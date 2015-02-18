Меркель заявила о желании Европы продолжать сотрудничество с Россией

"Немецкое правительство, европейское правительство, Германия и Франция совместно не оставят усилий сделать все возможное для того, чтобы Украина могла развиваться собственным путем, сохранила территориальную целостность, но также мы сделаем все для того, чтобы иметь основания повторять: мы хотим, чтобы Россия стала нашим партнером, мы хотим делать это вместе с Россией, а не против России", — заявила Меркель, выступая в среду на партийном съезде Христианско-демократического союза, сообщает РИА Новости.

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"Мы хотим, сразу скажу это, строить европейский миропорядок вместе с Россией, а не против России. Но мы не можем отказаться от наших принципов. Аннексия Крыма — это нарушение международного права", — добавила канцлер.