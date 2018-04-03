Саакашвили окончательно проиграл в Украине суды по предоставлению статуса беженца

Теперь политик будет обращаться из-за украинского статуса беженца в Европейский суд по правам человека.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил жалобу Михеила Саакашвили на отказ ГМС в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Как сообщает пресс-служба «Руха нових сил», ссылаясь на адвоката Саакашвили Руслана Чорнолуцкого, суд рассмотрел жалобу без вызова его защитников.

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Отмечается, что 6 февраля защита Саакашвили обратилась в Кассационный административный суд с жалобой на решения судов первой и апелляционной инстанции в деле отказа Управления ГМС Украины в Киевской области оформить документы о предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Постановлением Кассационного административного суда в составе Верхового суда от 28 марта в удовлетворении требований кассационной жалобы отказано, решение судов предыдущей инстанции оставлено без изменений.

По словам адвоката, теперь Михаил Саакашвили будет обращаться в Европейский суд по поводу несправедливого решения и отказа в предоставлении ему дополнительной защиты.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. С декабря прошлого года Михеил Саакашвили судился против ДМС Украины за отказ предоставить ему статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля правоохранители задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили в Киеве, в ресторане «Сулугуни», и вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.