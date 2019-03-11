Коррупционные схемы в Укроборонпроме: Порошенко рассказал о "почти 10 делах"

Говоря о ситуации в армии и оборонпроме в 2014 году, когда он пришел на пост президента, Порошенко заявил, что "крали все".

По фактам, обнародованным журналистами о хищениях в Укроборонпроме правоохранительными органами возбуждено "почти 10 уголовных дел, у всех фигурантов проведены обыски".

Об этом вечером 10 марта в эфире телеканала ICTV заявил президент Украины Петр Порошенко.

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"После моего обращения возбуждено дополнительно почти 10 уголовных дел, проведены обыски у всех фигурантов, предъявлены обвинения, есть решения судов, в том числе и по директорам и руководству профильных позиций", - заявил Порошенко.

"Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции, гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность, ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят наши эффективные действия по преодолению коррупции", - добавил он.

Порошенко добавил, что в течение 5 лет в этой сфере ведется "планомерная работа", и ситуация "существенно улучшена".

Говоря о ситуации в армии и оборонпроме в 2014 году, когда он пришел на пост президента, Порошенко заявил, что "крали все".

"Все время со времен Независимости Украины. Распродавали и уничтожали армию и министры, и премьеры. Закупали по высоким ценам. ... Все время мы решительно боролись с воровством в армии", - заявил президент.

По его словам, по этим фактам "возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений, полученные приговоры суда, руководители предприятий или уволены, или попали под приговор суда".

Также Порошенко заявил, что лично потратил на благотворительность почти 1.5 миллиарда гривен, из них "значительную часть - на армию".

"Абсолютно неприемлемо, когда кто-то ворует в армии ... и моя реакция будет очень быстрой", - добавил Порошенко.

При этом он заявил, что не допустит, чтобы "эта утечка информации (данные расследования Bihus.info - ред.), которую еще обязательно надо проверить и привлечь виновных к ответственности, если это подтвердится", использовалась для атак на армию и оборонную промышленность".

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.