Коморовский заявил, что поддерживает инициативу Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
Лидеры Польши и Украины обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Минских договоренностей.
Президент Польши Бронислав Коморовский поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко о введении миротворческого контингента на восток Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко провел встречу с Коморовским, который находится в Украине в связи с памятными мероприятиями, посвященными годовщине Революции Достоинства.
Лидеры обоих государств обсудили ситуацию на Донбассе и реализацию Минских договоренностей.
”Мы поддерживаем реализацию Минских договоренностей, но всегда будем напоминать Франции и Германии, что они взяли на себя особую ответственность”, - сказал Коморовский, поддержав инициативу президента Украины относительно введения миротворческого контингента.
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Также собеседники обсудили и договорились активизировать сотрудничество между Украиной и Польшей в оборонной и энергетической сферах.
Порошенко поблагодарил своего коллегу за его «символический и очень важный визит в Украину» и отметил, что идея проведения Марша Достоинства зародилась во время его визита в Варшаву. Глава Украинского государства сообщил, что, по предварительным данным правоохранительных органов, в Марше приняли участие около ста тысяч граждан.
Глава государства проинформировал главу польского государства, что в этот день акции прошли по всей стране.
”Наши враги пытались дестабилизировать ситуацию в Украине”, - сказал президент, сообщив о теракте в Харькове. - Спецслужбам удалось предотвратить теракт в Одессе”.
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Коморовский поблагодарил Порошенко за приглашение: ”Меня здесь не могло не быть, не могло не быть президента Польши в годовщину Майдана. Это была возможность выразить солидарность Польши с Украиной, которая ведет драматический бой за свою независимость”, - отметил польский президент.
Он подчеркнул, что для него участие в Марше Достоинства - это возможность продемонстрировать поддержку европейских стремлений украинцев.