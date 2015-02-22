Горбачев: Я неплохого мнения о Януковиче, но он себя изжил
08:41, 22 февраля 2015Политика
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Виктор Янукович как политик себя изжил, сказал первый президент СССР Михаил Горбачёв.
REUTERS
«В этих делах мы, демократы, говорим – как люди решат, но я думаю, он себя изжил», — отметил Горбачёв «Русской службе новостей».
«Я о нём неплохого мнения, но в ситуации, как она сложилась, изменилось очень много», — добавил первый и последний президент Советского Союза.
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Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович в интервью Первому каналу пообещал вернуться на родину, как только появится возможность, чтобы "облегчить жизнь украинского народа".
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