Горбачев: Я неплохого мнения о Януковиче, но он себя изжил

«В этих делах мы, демократы, говорим – как люди решат, но я думаю, он себя изжил», — отметил Горбачёв «Русской службе новостей».

«Я о нём неплохого мнения, но в ситуации, как она сложилась, изменилось очень много», — добавил первый и последний президент Советского Союза.

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Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович в интервью Первому каналу пообещал вернуться на родину, как только появится возможность, чтобы "облегчить жизнь украинского народа".