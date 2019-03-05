Волкер призвал Россию немедленно освободить украинских моряков после 100 дней плена
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков.
Об этом спецпредставитель США написал в Twitter.
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Волкер подчеркнул, что пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом после неоправданного нападения РФ на военно-морские корабли Украины в районе Керченского пролива.
«Россия должна немедленно освободить экипаж и суда», - заявил Волкер.
Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего перевезли в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».
Суд в Москве продлил сроки арестов пленным украинским военным до конца апреля.