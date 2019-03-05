Волкер призвал Россию немедленно освободить украинских моряков после 100 дней плена

Спецпредставитель США подчеркнул, что пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер вновь призвал Россию немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков.

Об этом спецпредставитель США написал в Twitter.

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Волкер подчеркнул, что пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом после неоправданного нападения РФ на военно-морские корабли Украины в районе Керченского пролива.

«Россия должна немедленно освободить экипаж и суда», - заявил Волкер.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего перевезли в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Суд в Москве продлил сроки арестов пленным украинским военным до конца апреля.