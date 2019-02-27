Волкер признал, что реакция Запада на российскую оккупацию Крыма была медленной
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что реакция Запада на российскую оккупацию Крыма была замедленной.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал в Киеве во время выступления на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".
"Пять лет и одну неделю назад мы увидели появление мужчин в зеленой униформе в Крыму - "маленьких зеленых человечков", как мы говорили в то время, - российских военных специальных сил, разведку, осуществлявших операцию по отделению Крыма от остальной Украины, чтобы захватить его, и это очень быстро, в течение нескольких недель, привело к российской аннексии крымской территории", - заявил Волкер.
"Мы, - я говорю от имени Соединенных Штатов, Европы, трансатлантического сообщества, - мы медленно отреагировали. Мы не могли поверить в то, что видели. Мы не отреагировали достаточно быстро, но мы точно знаем, что произошло. И потом, на самом деле, Россия в значительной степени признала это, потому что она награждала медалями тех, кто принимал участие в операции по определенной дате 20 февраля 2014 года как ознаменование этой операции", - подчеркнул спецпредставитель США.
Дипломат напомнил, что через несколько недель после вторжения в Крым Россия проводила аналогичную операцию на востоке Украины, но эта операция не прошла так просто, как в Крыму, так как Украина сопротивлялась.
В этой связи он сказал, что "Соединенные Штаты действовали более оперативно, как и Европа, после этого второго вторжения".
"В обоих случаях мы ввели санкции для ответа на российскую агрессию. В обоих случаях мы выступили с очень четкими заявлениями, что мы не согласны с российской агрессией против Украины. Мы сохраняем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Волкер.
Также он напомнил, что Запад оказывает значительную поддержку Украине, и в частности, США предоставили Украине более 2,9 млрд долларов на различную помощь, а со временем были усилены санкции и был отменен запрет на продажу летального оружия Украине. "Украина имеет возможность получать оружие, в котором нуждается для своей защиты", - заявил Волкер.
Также спецпредставитель США добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в ведении переговоров с Россией по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.