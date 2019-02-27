Волкер признал, что реакция Запада на российскую оккупацию Крыма была медленной

Спецпредставитель США отмечает, что Запад только после второго российского вторжения на Донбасс более оперативно выразил свое несогласие с агрессией против Украины.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что реакция Запада на российскую оккупацию Крыма была замедленной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал в Киеве во время выступления на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

"Пять лет и одну неделю назад мы увидели появление мужчин в зеленой униформе в Крыму - "маленьких зеленых человечков", как мы говорили в то время, - российских военных специальных сил, разведку, осуществлявших операцию по отделению Крыма от остальной Украины, чтобы захватить его, и это очень быстро, в течение нескольких недель, привело к российской аннексии крымской территории", - заявил Волкер.

"Мы, - я говорю от имени Соединенных Штатов, Европы, трансатлантического сообщества, - мы медленно отреагировали. Мы не могли поверить в то, что видели. Мы не отреагировали достаточно быстро, но мы точно знаем, что произошло. И потом, на самом деле, Россия в значительной степени признала это, потому что она награждала медалями тех, кто принимал участие в операции по определенной дате 20 февраля 2014 года как ознаменование этой операции", - подчеркнул спецпредставитель США.

Дипломат напомнил, что через несколько недель после вторжения в Крым Россия проводила аналогичную операцию на востоке Украины, но эта операция не прошла так просто, как в Крыму, так как Украина сопротивлялась.

В этой связи он сказал, что "Соединенные Штаты действовали более оперативно, как и Европа, после этого второго вторжения".

"В обоих случаях мы ввели санкции для ответа на российскую агрессию. В обоих случаях мы выступили с очень четкими заявлениями, что мы не согласны с российской агрессией против Украины. Мы сохраняем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Волкер.

Также он напомнил, что Запад оказывает значительную поддержку Украине, и в частности, США предоставили Украине более 2,9 млрд долларов на различную помощь, а со временем были усилены санкции и был отменен запрет на продажу летального оружия Украине. "Украина имеет возможность получать оружие, в котором нуждается для своей защиты", - заявил Волкер.

Также спецпредставитель США добавил, что Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в ведении переговоров с Россией по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.