Судья Печерского райсуда отказал Чечетову в отводе следственного судьи

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат бывшего народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова заявлял об отводе судьи Олеси Батрин, аргументируя это тем, что она отклонила все ходатайства защиты.

Как сообщал УНИАН, в Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату от Партии регионов Михаилу Чечетову.

Прокурор Валерий Зимогляд требует избрать в порядке меры пресечения взятие под стражу или залог в размере 4105 минимальных зарплат (5 млн. грн).

В свою очередь Чечетов в суде заявил, что 16 января 2014 года не занимался подсчетом голосов во время голосования руками, потому что не видел весь сессионный зал, а обратился к председателям фракций и они ему сказали, сколько депутатов проголосовали.

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Сегодня в Генпрокуратуре заявили о вручении бывшему нардепу от Партии регионов Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге при принятии законов 16 января 2014 года.

«Что касается принятия ”драконовских” законов 16 января, то сегодня сообщено о подозрении одному из представителей Счетной комиссии – Чечетову, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», - заявил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.