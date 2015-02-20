Ходорковский: Война на Донбассе прямо противоречит интересам России

Об этом написал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в обращении перед Маршем 1 марта, опубликованном на его сайте.

"Этот вооруженный конфликт прямо противоречит интересам России. Он является источником экономических, социальных и правовых проблем. Я уверен, что граждане России против войны", - написал Ходорковский.

По его словам, Кремль приложил немало усилий, убеждая россиян, что боевые действия — единственный способ защитить интересы «русских Донбасса».

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"Нам навязывают мнение, что взгляды и интересы можно отстоять лишь лишив жизни тех, кто не согласен. Но здравомыслящие люди понимают, что это не так: война — худший из способов для решения проблем. Война ведет к смертям и страданиям, немыслимым в мирной жизни. Те, кого власть призывает «защищать», потеряли работу, имущество, сбережения, родных, а иногда — жизни. Такая защита никому не нужна", - написал российский оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, Алексей Навальный пропустит марш "Весна". Суд арестовал оппозиционера на 15 суток за раздачу листовок в метро.