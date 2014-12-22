Ходорковский обратился к россиянам: Вы, а не Путин, - источник власти (видео)

"К началу 2014 года нынешняя власть начала понимать, что завела страну в тупик. Что даже сверхвысокие цены на нефть больше не обеспечивают экономический рост. Что им не доверяет бизнес. Им не доверяют люди науки и искусства, интеллектуальная элита", - заявил Ходорковский в обращении.

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По его словам, власть нашла средство, которое все спишет: война.

"Мне до сих пор не верится, что я произношу это слово в контексте сегодняшнего дня, что это наша печальная реальность. Вооруженные столкновения на территории соседнего государства, жителей которого мы еще недавно считали братьями, — это трагедия. Это очень дорого обойдется нам во всех смыслах. Уже обходится. Мы несем колоссальные потери — жизни, деньги, доверие, выстроенные связи, возможности. Все это сливается в одно явление, которое мы называем «цена Крыма». Сегодня российские граждане платят за Крым, за Донбасс, главное — за управленческие ошибки и непомерное казнокрадство, которые режим пытается прикрыть военными действиями и патриотической риторикой", - подчеркнул он.