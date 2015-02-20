Российские врачи назвали состояние Савченко "удовлетворительным"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

"Сегодня по инициативе ФСИН России медицинский осмотр обвиняемой Надежды Савченко провели заслуженные врачи Российской Федерации, доктора наук, профессора (врачи специалисты по неврологии, гастроэнтерологии, кардиологии). По результатам проведения осмотра и клинико- инструментальных исследований врачебный консилиум оценил состояние здоровья Надежды Савченко как удовлетворительное", - отметили во ФСИН.

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"Надежда Савченко получила рекомендации по поддержанию своего здоровья. Консилиум подтвердил тактику ведения пациента, проводимую врачами больницы медико-санитарной части ФСИН России", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября 2014 года на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщины». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря 2014 года Савченко объявила голодовку.

10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.