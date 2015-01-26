Савченко утверждена членом украинской делегации в ПАСЕ

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

«Официально: Надежда Савченко утверждена членом делегации в ПАСЕ и получила все соответствующие привилегии и иммунитеты», - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками в Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку.