У Луценко на Семенюк ничего нет

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что правоохранительное ведомство не имеет никаких материалов на председателя Фонда госимущества Валентину СЕМЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Виннице, где провел расширенную выездную коллегию МВД.

«В поле зрения наших правоохранительных органов личность госпожи СЕМЕНЮК не находится, хотя есть море вопросов к Фонду госимущества», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 марта, народный депутат от БЮТ, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что Генеральная прокуратура установила, что часть помещений завода «Арсенал» была приватизирована незаконно.

В.ПИСАРЕНКО продемонстрировал письмо за подписью заместителя Генерального прокурора Украины Рината КУЗЬМИНА, в котором отмечается, что приватизация части производственно-складских помещений в корпусах №3 и 3-а, которые находились на балансе ГП “Завод ”Арсенал”, проводилась с нарушением требований действующего законодательства. “По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц Фонда государственного имущества Украина по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Украины. Ход расследования взят на контроль. В процессе расследования уголовного дела будет решен вопрос о возвращении этих объектов в государственную собственность. Кроме того, председателю ФГИУ внесен протест на приказы №594 от 07.04.2006 и №787 от 16.05.2006 относительно приватизации части недвижимого имущества ГП “Завод “Арсенал”, - говорится в письме за подписью заместителя генпрокурора.

По словам В.ПИСАРЕНКО, ГПУ также выявила, что была попытка передать предприятие лицам, приближенным к председателю Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По информации В.ПИСАРЕНКО, в процессе расследования уголовного дела будет решен вопрос о возвращении складских помещений завода «Арсенал» в государственную собственность. При этом, отметил он, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.