В СПУ намекают, что Мороз вне конкуренции

На съезде СПУ, который пройдет 12 апреля 2008 года, кадровые вопросы не будут превалирующими, и тем более, не будет стоять вопрос о смене руководства Соцпартии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом заявил секретарь Политсовета СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, на внеочередном съезде партии будет утверждена новая программа «Справедливая Украина», с которой социалисты пойдут на парламентские и президентские выборы. Основа этой программы - социализация экономики, борьба с бедностью, защита интересов человека труда.

В частности, СПУ будет добиваться принятия закона о почасовой оплате труда, предложенного социалистами, а также, считает И.БОКИЙ, Украине необходим закон о налогообложении сверхприбылей. «Богатые должны поделиться с бедными», - убежден социалист.