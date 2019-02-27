Отмена ответственности за незаконное обогащение: кого может амнистировать Конституционный суд

Теперь НАБУ вынуждено будет закрыть дела против топ-чиновников, которые расследовались годами.

Детективы НАБУ расследуют эпизоды незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации в более чем 100 уголовных процессах.

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Как говорится в материале "Украинской правды", среди 100 дел относительно незаконного обогащения топ-чиновников есть, например, дело первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. По версии следствия, в период с апреля 2015 года по декабрь 2016 года Демчина и его семья приобрели машин и земельных участков почти на 4 млн грн. Соответствующих доходов для таких дорогих покупок у заместителя председателя СБУ не было.

Председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность имущество и драгоценности на общую сумму почти 10 млн грн. Стоимость таких активов значительно превышает доходы чиновницы.

Глава скандального Окружного административного суда Киева Павел Вовк, который, по версии следствия, скрывает ценное имущество и элитный дом из-за фиктивного развода.

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик, который сейчас занимает руководящую должность в ГПУ. Его обвиняют в приобретении имущества на сумму почти 3 млн грн.

Расследование НАБУ о возмжном незаконном обогащении касается и бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Его подозревают в необоснованном приобретении имущества на сумму 89 млн грн во время работы главой ГФС.

Депутат от Радикальной партии Евгений Дейдей. Расследование по факту возможного незаконного обогащения начали в ноябре 2016 года. В 2015-2016 годах Дейдей стал владельцем недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых вчетверо превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

Дело относительно возможного незаконного обогащения расследуется в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Ранее журналисты обнаружили, что Ляшко вместе с женой приобрели недвижимости на 20 млн грн.

Это лишь семь из более сотни дел, которые расследует НАБУ, и которые будут закрыты после решения КС. Незаконного обогащения также касаются расследования антикоррупционных органов в отношении нардепов Андрея Лозового, Игоря Мосийчука, генпрокурора Юрия Луценко. На прошлой неделе в суд направили дело министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопрос происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив покупку. Их всех амнистируют и все простят.