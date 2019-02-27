В Раде заговорили о риске для безвиза между Украиной и ЕС из-за отмены статьи УК о незаконном обогащении

По словам Гопко, Конституционный суд принял очень «странное» и политическое решение.

Отмена Конституционным судом статьи Уголовного кодекса Украины (УКУ) о незаконном обогащении представляет риск для безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила журналистам в кулуарах парламента.

«Очевидно, что такое решение судей Конституционного суда ставит под угрозу, в частности безвизовый режим, поскольку это одно из требований предоставления Украине визовой либерализации с ЕС», - заявила она.

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«Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства, когда надо было менять и увеличивать полномочия одного из президентов, и конъюнктурно подыгрывал политической ситуации, а не думал на долгосрочную перспективу», - добавила Гопко.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

По словам источника агентства УНИАН в КСУ, «Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, поскольку суд считает, что она противоречит презумпции невиновности».

Как сказал представитель суда, КСУ исходил из следующего: эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица - функция государства.