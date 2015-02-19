В ОБСЕ напомнили, что минские договоренности – "не список в магазине"

14:29, 19 февраля 2015
Политика
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Мониторинговая миссия ОБСЕ напомнила, что минские договоренности - не список в магазине и их нужно соблюдать.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

“Что касается любого, любых сторон, мы бы хотели сказать, что минский документ - это не список в магазине. Наш доступ (для проведения мониторинга - УНИАН) должен быть безусловным и полным ко всем местам прекращения огня, которые являются базовыми для выполнения минского документа”. Он также добавил, что в целом миссия имела возможность попасть к таким местам за некоторыми исключениями, например Дебальцево.

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Ранее сообщалось, что члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли попасть в Дебальцево, поскольку боевики не предоставили им гарантии безопасности.

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