В ОБСЕ напомнили, что минские договоренности – "не список в магазине"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

“Что касается любого, любых сторон, мы бы хотели сказать, что минский документ - это не список в магазине. Наш доступ (для проведения мониторинга - УНИАН) должен быть безусловным и полным ко всем местам прекращения огня, которые являются базовыми для выполнения минского документа”. Он также добавил, что в целом миссия имела возможность попасть к таким местам за некоторыми исключениями, например Дебальцево.

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Ранее сообщалось, что члены Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли попасть в Дебальцево, поскольку боевики не предоставили им гарантии безопасности.