Климкин: в миротворческой миссии ООН на Донбассе доминирующим должен быть европейский компонент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом.

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“В случае, если это будет совместная миссия и ООН, и ЕС, я буду выступать за доминирующий европейский компонент в этой миссии”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ. Также сообщалось, что Порошенко поднял вопрос миротворцев во время телефонных переговоров в "нормандском формате".