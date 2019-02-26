Из-за расследования журналистов о коррупционных сделках окружения Порошенко в Раде разгорелся скандал (видео)

Из-за скандала трибуну Верховной Рады заблокировали.

Все из-за расследования журналистов о коррупционных сделках окружения президента, которое завозило контрабандой запчасти для военной промышленности из РФ.

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Среди фамилий, причастных к этому, в программе "Наші гроші" назвали члена СНБО Олега Гладковского, его сына и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

Как говорится в сюжете ТСН, согласно расследованию, они скупали запчасти в РФ, накручивали цены и продавали на предприятия оборонпрома. Таким образом они заработали 250 млн грн.

Из-за этой ситуации трибуну ВР заблокировали. В сюжете отмечается, что этот скандал перед выборами совсем не на руку Петру Порошенко, ведь речь идет о его окружении.

Юлия Тимошенко с трибуны Рады заявила, что такие действия подпадают под ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена") и хочет инициировать импичмент президента.

В свою очередь, Олег Ляшко был более радикальным и заявил, что если расследование журналистов окажется правдой, то Порошенко и фигурантов дела следует расстрелять.

Артур Герасимов, лидер фракции БПП в парламенте заявил, что собранные журналистами доказательства надо передать в НАБУ и ГБР для выяснения деталей.

Хотя работа Рады уже разблокирована, из-за этого скандала плодотворной работы депутатов сегодня не следует ждать, говорится в сюжете.