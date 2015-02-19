Турчинов сообщил о создании Военного кабинета при СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

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"Во время тех событий, которые сложились в последнее время в стране, у нас уже сложилась практика относительно совещаний военных руководителей вместе с руководством страны. Именно поэтому, одно из решений, которое принято сегодня, оно касается создания военного кабинета при Совета национальной безопасности и обороны Украины. В состав которого помимо руководителей страны, вошли руководители силовых блоков наших органов", - подчеркнул Турчинов.