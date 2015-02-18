Командир "Кривбасса" заявляет, что отход с позиций выполнялся по приказу
15:09, 18 февраля 2015Политика
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Информация, распространенная в СМИ, о самовольном отходе с позиций бойцов 40-го батальона территориальной обороны «Кривбасс» не соответствует действительности.
REUTERS
Об этом пишет сайт Громадське ТВ со слов командира батальона Виктора Почерняева.
Он сообщил, что к моменту выхода из Дебальцево в батальоне был 21 погибший.
Читайте такжеЧасть военных из 40-го батальона вырвалась из окружения в районе ДебальцевоПо его словам, батальон по приказу начал выходить со вчерашнего вечера. Вышел пока что не весь батальон, поэтому сказать точное число раненых и погибших нельзя. Часть попала под обстрел и до сих пор не добралась до Артемовска.
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