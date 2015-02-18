Командир "Кривбасса" заявляет, что отход с позиций выполнялся по приказу

Об этом пишет сайт Громадське ТВ со слов командира батальона Виктора Почерняева.

Он сообщил, что к моменту выхода из Дебальцево в батальоне был 21 погибший.

Читайте такжеЧасть военных из 40-го батальона вырвалась из окружения в районе ДебальцевоПо его словам, батальон по приказу начал выходить со вчерашнего вечера. Вышел пока что не весь батальон, поэтому сказать точное число раненых и погибших нельзя. Часть попала под обстрел и до сих пор не добралась до Артемовска.