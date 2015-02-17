Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Украине

20:24, 17 февраля 2015
Политика
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Совет Безопасности ООН сегодня в 22.00 по киевскому времени соберется на заседание по Украине.

REUTERS

Ожидается, что пройдет голосование по резолюции, сообщает в "Твиттере" постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

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Кроме этого Юрий Сергеев отметил, что украинская делегация на заседании спецкомитета ООН заявила, что устав ООН и его принципы поставлены под сомнение после аннексии Крыма Россией и агрессии на Востоке.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН планировал провести экстренное заседание 15 февраля. Однако оно так и не состоялось. 16 февраля СМИ обнародовали информацию о том, что заседание Совбеза по Украине перенесено.

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