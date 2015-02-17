Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Украине
Совет Безопасности ООН сегодня в 22.00 по киевскому времени соберется на заседание по Украине.
Ожидается, что пройдет голосование по резолюции, сообщает в "Твиттере" постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.
Читайте такжеУкраина обратилась к Совбезу ООН с просьбой не допустить полномасштабной войны
Рада Безпеки проведе засідання щодо України сьогодні о 22.00 за Києвом. Очікується голосування за резолюцію
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) February 17, 2015
Кроме этого Юрий Сергеев отметил, что украинская делегация на заседании спецкомитета ООН заявила, что устав ООН и его принципы поставлены под сомнение после аннексии Крыма Россией и агрессии на Востоке.
Україна на Спецкомітеті ООН: Статут ООН,його принципи,поставлено під сумнів після анексїі АРК та агресії на сході. pic.twitter.com/yvZfZPMMXl
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) February 17, 2015
Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН планировал провести экстренное заседание 15 февраля. Однако оно так и не состоялось. 16 февраля СМИ обнародовали информацию о том, что заседание Совбеза по Украине перенесено.