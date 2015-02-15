Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине

11:41, 15 февраля 2015
Политика
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Совет Безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание в связи с ситуацией в Украине.

REUTERS

Как сообщает телеканал 24, участникам заседания представят российскую резолюцию по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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В тексте документа, в том числе, речь идет о реализации минских договоренностей.

До сих пор Россия блокировала все резолюции Совбеза ООН относительно Украины, пользуясь правом вето.

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