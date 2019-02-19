Туск о героях Революции достоинства: украинцы вдохновляют европейцев

Туск назвал украинцев прагматиками, трезво оценивающими реальность.

Президент Европейского Совета Дональд Туск В Киеве почтил жертв Революции достоинства и заявил, что украинцы вдохновляют европейцев.

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Об этом Туск написал в "Твиттере" после участия в церемонии памяти павших героев Майдана вместе с президентом Петром Порошенко.

«Украинцы вдохновляют всех нас. Когда необходимо, они герои. Когда необходимо, они прагматики, которые трезво оценивают реальность», - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, Туск 18-20 февраля находится с визитом в Украине. 18 февраля в ходе встречи с Порошенко он выразил убеждение, что лучшее почтение Героям Небесной сотни - это продолжение реформ и развитие демократических институтов. Президент Европейского Совета призвал продолжить усилия, направленные на реформирование Украины.

Сегодня Туск должен произнести речь в Верховной Раде.