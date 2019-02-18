Глава МИД Чехии призывает Евросоюз активнее проявлять свое присутствие на востоке Украины
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек призывает Евросоюз активнее проявлять свое присутствие на востоке Украины.
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Об этом глава МИД Чехии сообщил в микроблоге Twitter. Он отметил, что вместе с министром иностранных дел Королевства Дания Андресом Самуэльсеном проинформировали Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел о своем визите на восток Украины.
"Мы были шокированы серьезной гуманитарной ситуацией, спровоцированной войной. ЕС должен быть более активным и заметным в регионе. Мы поддерживаем открытие регионального офиса связи Консультативной миссии Евросоюза (EUAM) в Мариуполе", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 29 января министры иностранных дел Чехии и Дании Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен посетили Донбасс и призвали Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских моряков.