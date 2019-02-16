Ситуация на Донбассе далека от урегулирования - Меркель (видео)

Канцлер ФРГ подчеркнула, что на Донбассе наблюдается шаткая стабильность.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявляет, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования.

Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"В 2014 году состоялась аннексия Крыма, которая была четким нарушением международного права. Президент Украины Петр Порошенко присутствует здесь и напомнит нам, что позже произошло нападение на восточную Украину. Там существует сейчас что-то вроде неустойчивой стабильности, ради которой мы работали очень настойчиво, согласовав Минские соглашения. Мы стараемся вместе с Францией работать для урегулирования, но мы далеки от этого, если честно", - заявила Меркель.

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Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года.

Кроме того, была принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий. Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.