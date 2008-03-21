На время выборов Довгий уйдет в отпуск

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ намерен уйти в отпуск на весь избирательный период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом он сказал журналистам, комментируя ситуацию в Киеве после вступления в силу постановления Верховной Рады о назначении досрочных выборов мэра и Киевского городского совета.

«Постановление обнародовано. Оно вступило в силу. Начался избирательный процесс. Потому я принял решение уйти в отпуск", - подчеркнул О.ДОВГИЙ. По его словам, "это отвечает общепринятой практике, и даст мне возможность принимать полноценное участие в избирательной кампании".

"У нашей команды есть с чем идти к людям, потому что мы не занимаемся политической демагогией, а работаем», - подчеркнул он.

О.ДОВГИЙ также выразил мнение, что «смысла созывать Киевсовет до конца выборов нет. Он просто не сможет эффективно работать». Как считает секретарь Киевсовета, "в избирательный период ничего производительного для киевского общества от Киевсовета вряд ли можно ожидать. Потому что логика избирательного периода, к сожалению, будет диктовать совсем другие приоритеты".

По убеждению О.ДОВГОГО, все вопросы, которые могли бы быть рассмотрены на сессии, будут чрезвычайно политизироваться.

"Популизм и избирательная демагогия могут перебить все здоровые начинания. Убежден, что мою позицию разделяют и мои коллеги по Киевсовету», - отметил О.ДОВГИЙ.

Как сообщалось, сегодня, 21 марта, в газете “Голос Украины” официально опубликовано Постановление ВР №143-VI «О назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”. Выборы должны состояться через 70 дней, то есть 25 мая.