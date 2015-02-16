ЕС нужно несколько дней для оценки соблюдения перемирия на Донбассе

Об этом в Лодзи сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Рафал Тшасковский, который принимает участие в форуме Европа-Украина. "Увидим через 2-3 дня, что будет происходить в Дебальцево, действительно ли соблюдаются условия перемирия. Все от этого зависит", - сказал он.

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Дипломат отметил, что с момента объявления перемирия в ночь на 15 февраля зафиксировано несколько "инцидентов" в "одном или нескольких местах", и реакция Евросоюза будет зависеть от дальнейшего развития событий в регионе.

"Если через несколько дней в действительности будет перемирие, то ситуация будет другой. Если бои возобновятся, то ЕС должен поступить принципиально", - сказал он.

Рафал Тшасковский напомнил, что лидеры Евросоюза на своей последней встрече 12 февраля поручили подготовить пакет новых санкций против России на случай несоблюдения условий последних минских договоренностей. "Продолжается анализ, какие можно ввести санкции и как они будут влиять на ЕС, Украину, чтобы мы в марте не сказали, что мы не готовы, и чтобы это решение не переносилось на более поздний срок, а могли принять его. Если будет такая необходимость", - сказал заместитель министра, отметив, что ЕС готовится к негативному развитию событий, в надежде на позитивный.