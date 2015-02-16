Боевики сегодня штурмовали Миус и возобновили бои у аэропорта

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Ситуация в районах АТО по состоянию на 14.00. Террористы продолжают активно обстреливать украинские позиции. По состоянию на этот час боевики 24 раза вели огонь по объектам и позициям сил АТО, а также по населенным пунктам», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ батальоне "Донбасс" сообщили о 3 погибших бойцах с начала перемирияТакже отмечается, что из «Градов» и минометов незаконные вооруженные формирования 15 раз стреляли по Дебальцево.

Кроме того, пехота боевиков дважды пыталась штурмовать наши позиции вблизи поселка Миус.

Также, террористы начали боевые действия вблизи Донецкого аэропорта. Под огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов попали Пески, Авдеевка, Водяное.