Ни о какой автономии Донбасса не может быть речи - Гройсман

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу «Интер».

Он подчеркнул, что «ни в коем случае не идет разговор о федерализации или любой другой автономии».

По его словам, до октября 2015 года путем внесения изменений в Конституцию Украины должна быть проведена децентрализация власти и передача больших полномочий местному самоуправлению.

Гройсман отмечает, что выборы на Донбассе должны состояться по украинскому законодательству.

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На вопрос по поводу того, что в результате таких выборов к власти могут прийти те же Захарченко и Плотницкий, председатель парламента сказал: «Я подчеркиваю, что не могут быть избраны убийцы, главари бандитских формирований и все остальные - это преступники, которые должны быть наказаны, и здесь нет никаких оговорок».

Гройсман подчеркнул, что выборы, в частности, на Донбассе должны быть честными и прозрачными «признанными как внутри страны, так и в мире». По его словам, не должен повториться ”фарс 2 ноября”, когда «так называемые выборы проходили без каких-либо наблюдателей и под дулами автоматов».

Председатель Верховной Рады отметил, что «не нужно, пожалуй, никакого нового закона». По его мнению, все должны четко понимать, что временно оккупированные территории являются Украиной.

Говоря об амнистии, Гройсман отметил, что «не могут быть помилованы те, кто убивал, похищал, пытал, то есть совершавшие тяжкие преступления».