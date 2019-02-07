Яценюк – странам-членам НАТО: Украине нужен пошаговый план ускоренного обретения членства в Альянсе, не бойтесь РФ

Он подчеркнул, что сегодня Украина защищает границы НАТО.

"Парламент выразил волю украинского народа - Украина будет членом Европейского Союза и будет членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - заявил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в четверг, 7 февраля, в Верховной Раде после того, как парламент 334-я голосами принял изменения в Конституцию о закреплении курса на членство Украины в ЕС и НАТО.

Арсений Яценюк напомнил, что в январе 2008 года он как Председатель Верховной Рады Украины вместе с тогдашним Президентом и Премьер-министром подписал обращение к Генсеку НАТО о предоставлении плана действий относительно членства Украины в Альянсе: "После этого промосковские силы, которые на тот момент находились в парламенте Украины, заблокировали Верховную Раду. Полтора месяца промосковские силы блокировали парламент с лозунгами "НАТО – нет!".

Читайте такжеРада поддержала изменения в Конституцию о вступлении Украины в ЕС и НАТО

"Но прошло десять лет - и украинский парламент выразил волю украинского народа, которую мы обнародовали в совместном письме к НАТО. Парламент сказал: Украина будет членом Европейского Союза и будет членом НАТО. Поэтому никогда не сдавайся, когда ты веришь в Украину", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк подчеркнул, что этот долгий путь еще не пройден. В повестку дня парламента включен инициированный "Народным фронтом" проект постановления об официальном обращении Верховной Рады к государствам-членам НАТО, непосредственно до национальных правительств "с тем, чтобы воля украинского парламента и воля украинского народа о членстве Украины в НАТО получила обратную реакцию от стран-членов Альянса".

"Нам необходим план действий относительно членства в НАТО или другой ускоренный механизм со стороны Альянса с пошаговым планом о том, как Украина быстро и оперативно приобретет членство в НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

В 2008 году, согласно резолюции Бухарестского саммита НАТО, в Украине сказали, "что план действий относительно членства в Альянсе будет, что двери открыты": "Мы открыли эти двери. Теперь, уважаемые партнеры с НАТО, запустите нас в эти двери и сделайте Украину следующим членом Альянса", - сказал Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что сегодня Украина защищает границы НАТО: "Альянс сегодня в безопасности, в том числе благодаря украинской армии. Ответ на безопасность Украины и безопасность Европы лежит только в одной плоскости: Украина – член НАТО".

Арсений Яценюк обратился к партнерам по НАТО: "Дорогие наши друзья из НАТО, не бойтесь России при принятии этого исторического решения. Россия представляет угрозу как для Украины, так и для каждого из вас. Мы защищаем вас – теперь помогите Украине защищать и себя, и каждого из 30-ти стран-членов Альянса".

Лидер "Народного фронта" также поблагодарил членов фракции НФ за единодушное голосование за изменения к Конституции относительно закрепления курса на членство Украины в ЕС и НАТО.